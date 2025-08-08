Salernitana, ufficiale l’arrivo di Donnarumma: i dettagli sull’ingaggio da parte dei campani dell’esperto portiere fratello di Gigio

Nuovo rinforzo d’esperienza per la Salernitana, che si assicura le prestazioni del portiere Antonio Donnarumma. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento dell’estremo difensore classe 1990. Dopo una stagione con poco spazio in granata, Donnarumma riparte da Salerno per una nuova avventura.

I dettagli dell’operazione: un contratto fino al 2026

L’operazione è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dal Torino. Antonio Donnarumma ha firmato un contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 30 giugno 2026. L’accordo, inoltre, prevede una clausola per il rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni sportive nel corso della sua permanenza nel club campano.

Un portiere di grande esperienza per la Salernitana

Con l’ingaggio di Donnarumma, la Salernitana aggiunge alla sua rosa un portiere di grande e variegata esperienza. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha accumulato presenze in tutte le categorie del calcio italiano. Ha militato in Serie B con Piacenza, Gubbio e Bari, e ha assaggiato la Serie A con le maglie di Genoa e Milan. A questo si aggiunge un’esperienza all’estero, nel campionato greco con l’Asteras Tripoli.

Protagonista a Padova, ora la sfida a Salerno

Donnarumma arriva a Salerno dopo un triennio da assoluto protagonista in Serie C con la maglia del Padova. Tra il 2021 e il 2024, è stato il portiere titolare e capitano dei biancoscudati, collezionando 120 presenze e ben 48 clean sheet. Ora, per il fratello maggiore del portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma, si apre una nuova, importante sfida. Dopo l’ultima stagione al Torino, la scelta di Salerno rappresenta la volontà di trovare un progetto che gli garantisca fiducia e un ruolo centrale.