Salisburgo-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Salisburgo-Napoli streaming e probabili formazioni: impegno insidioso in Austria per i partenopei nella 3ª giornata della fase a gironi di Champions League

Dopo il mezzo passo falso in Belgio contro il Genk, il Napoli di Carlo Ancelotti riparte nel Gruppo E di Champions League sfidando in trasferta gli austriaci del Red Bull Salisburgo, guidati in panchina da Jesse Marsch, nella 3ª giornata della fase a gironi. I partenopei guidano il loro girone con 4 punti, mentre gli austriaci si trovano al 2° posto assieme al Liverpool a quota 3. Salisburgo-Napoli: la partita si giocherà mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21.00 alla Red Bull Arena di Salisburgo.

Marsh, rispetto al campionato, dove si affida spesso al 3-5-2, dovrebbe optare per il 4-4-2, che consentirà al Salisburgo di mettersi a specchio con il Napoli. In attacco largo alla coppia composta da Haaland e Hwang, mentre sulle fasce dovrebbero agire Minamino a destra e Szoboszlai a sinistra. Al centro Mwepu affiancherà Junuzovic. In difesa tornerà dal 1′ il capitano Ulmer, mentre al centro è ballottaggio fra Ramalho e Onguené per affiancare Wöber e a destra sarà confermato Kristensen.

Ancelotti ha i soliti problemi di abbondanza in attacco, dove dovrebbe rivedersi dal 1′ Mertens. Al suo fianco possibile nuova chance per Fernando Llorente, l’alternativa potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo del messicano Lozano. Insigne infatti dovrebbe agire da esterno sinistro, con Callejón a destra e in mezzo Zielisnki che si candida a sostituire Fabian Ruiz accanto ad Allan.

La sfida di Champions League Salisburgo-Napoli sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Salisburgo-Napoli

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 23 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Red Bull Arena (Salisburgo)

Arbitro: Clement Turpin (Francia)



Le probabili formazioni

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Haaland, Hwang. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; F. Llorente, Mertens. All. Semin

