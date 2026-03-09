Salta un’altra panchina: Roberto Mancini torna in Italia, ore caldissime

L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è più di una suggestione: l’ostacolo principale è rappresentato dal contratto che lo lega all’Al-Sadd

La stagione calcistica sta entrando in una fase delicatissima e, come spesso accade quando i risultati non arrivano, la panchina diventa il primo tema di discussione. Le ultime settimane complicate in Serie B hanno acceso le riflessioni della Sampdoria, alla luce delle tre sconfitte patite in quattro partite, e il futuro dell’allenatore Angelo Gregucci appare sempre più in bilico.

In questo scenario, nelle ultime ore è tornato a circolare con forza un nome che a Genova non smette mai di evocare ricordi e nostalgia: quello di Roberto Mancini. L’ipotesi di un ritorno del ‘Mancio’, rilanciata dal ‘Secolo XIX’, ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi, perché non si tratterebbe soltanto di una scelta tecnica, ma di un vero e proprio ritorno a casa per uno dei simboli più amati della storia doriana.

A rendere la pista ancora più intrigante c’è la presenza in società di Andrea Mancini, direttore sportivo del club e figlio dell’ex Inter e Manchester City. Questo dettaglio alimenta inevitabilmente le suggestioni, anche se l’operazione resta complessa e tutta da costruire, visto anche il ricco contratto che lo lega all’Al-Sadd fino al 2027. Per ora si parla di contatti esplorativi e di una disponibilità da verificare, ma il solo fatto che il suo nome sia tornato nei discorsi interni alla società racconta molto del momento che sta vivendo la Sampdoria.

Non solo Mancini: gli altri nomi sul tavolo per la Samp

Accanto a Mancini, la dirigenza blucerchiata sta comunque valutando diverse alternative. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sono stati approcciati Luca D’Angelo, che nel corso della stagione ha allenato lo Spezia, e Fabio Pecchia, fermo dopo l’addio al Parma. Attenzione anche a Guido Pagliuca, anch’egli già visto all’opera nel campionato cadetto in corso sulla panchina dell’Empoli. Sono ore di valutazione, mentre la cosa che appare certa è la decisione di cambiare guida tecnica con il duo Gregucci-Foti che lascerebbe la squadra al quindicesimo posto in classifica, in coabitazione col Mantova, e in piena zona retrocessione. Novità sono attese a stretto giro di posta, situazione in evoluzione e ennesima rivoluzione in casa Samp dietro l’angolo, col sogno Mancini sullo sfondo.