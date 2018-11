Salvini critica i mancati cambi, Gattuso replica: «Pensi alla politica»

Botta e risposta al veleno fra il Ministro Matteo Salvini e il tecnico del Milan Gennaro Gattuso: «Con tutti i problemi dell’Italia…».

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, da sempre tifoso del Milan, non ha mandato giù il pari rimediato dai rossoneri a Roma contro la Lazio. In vantaggio per 1-0, i rossoneri hanno subito nel finale la rete del pareggio di Correa. Per il vicepremier il colpevole è Gennaro Gattuso, reo di non aver fatto i cambi a suo giudizio necessari. «Una volta che segni in una partita così complicata normale che ti chiudono dietro. Gattuso cosa aspettava a cambiare? I supplementari? – ha detto in un intervento ai microfoni di “Top Calcio24” – Ne avevamo almeno 3 sulle gambe causa pioggia, campo pesante… Spiegatemi questa testardaggine di Gattuso».

«Negli ultimi 10′ mettine due o tre che corrono. – ha proseguito Salvini nella sua arringa calcistica – Metti Castillejo e togli Borini, che andava come mia nonna. L’Olimpico era imbestialito con Banti ma resto sul risultato: se passi in vantaggio e sai che ti chiudono, mettine due freschi sulle fasce. Metti Castillejo, metti Laxalt… Quantomeno sarebbero andati più veloci. Sei riuscito a segnare in una partita così, perché non metti chi corre?».

«Avete visto il contropiede Suso-Cutrone? Erano stanchi morti, poveretti. Se hai qualcun altro al loro posto quella palla la gestisci meglio e con serenità. E non serviva un allenatore esperto, ci sarei arrivato anche io senza patentino e anche chi era a casa e non stava preparando la pasta al sugo». Parole molto dure, quelle del Ministro, che hanno mandato su tutte le furie il tecnico rossonero, che ha replicato in conferenza stampa.

«Non parlo di politica perchè non capisco nulla. – ha premesso l’allenatore del Milan – A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male. Con tutti i problemi che ha l’Italia, Salvini che parla di Milan è una cosa che mi fa impazzire. È già da tempo che dice queste cose, prima con Higuain oggi con i cambi. Io da italiano potrei dire tante cose a Salvini».

