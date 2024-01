Soddisfazione per l'Atalanta: Samaden vince il premio "Mino Favini"

Il responsabile del Settore Giovanile dell’Atalanta Roberto Samaden ha vinto il premio “Mino Favini” vincendo nel suo ruolo. Il comunicato

IL COMUNICATO – Nel corso della XXXII Edizione della Panchina d’Oro, tradizionale evento che si è tenuto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, è stato assegnato a Roberto Samaden il premio “Mino Favini” come miglior responsabile di settore giovanile.

Il Responsabile del Vivaio nerazzurro ha ricevuto il prestigioso riconoscimento intitolato alla memoria dell’indimenticato e indimenticabile Mino Favini per effetto delle votazioni dei suoi stessi colleghi. “Ho già avuto l’onore di ricevere questo riconoscimento la prima volta che è stato assegnato, vale a dire nel 2020 – ha commentato Samaden a margine della premiazione–. Naturalmente è un premio che mi riempie di orgoglio perché in esso è racchiuso l’apprezzamento dei tuoi colleghi per il lavoro che fai e per come lo fai. Questo particolare aspetto ha un valore per me inestimabile. Il fatto che il riconoscimento sia intitolato a Mino Favini, lo rende ancora più significativo e magico, soprattutto perché lo ricevo proprio nella stagione in cui la famiglia Percassi mi ha scelto per custodire lo straordinario patrimonio lasciato da Mino. Ero contentissimo nel 2020, sono estremamente felice oggi per i motivi che ho esplicitato. Un sentito ringraziamento ai colleghi che mi hanno votato, dimostrazione di stima che per me – lo ribadisco – è motivo di grande orgoglio”.

Il prestigioso riconoscimento ricevuto da Roberto Samaden inorgoglisce tutta la famiglia Atalanta. “Siamo davvero felici per Roberto – tiene a sottolineare il Presidente Antonio Percassi -. È un premio alla statura e al valore non solo del professionista ma anche dell’uomo, al quale appartengono principi e valori tanto cari ad Atalanta e da sempre linee guida per chi sovrintende all’attività del nostro Settore Giovanile, forgiato dall’indimenticabile Mino Favini. La scorsa estate per noi la scelta è stata facile, perché non c’erano figura professionale e persona migliori di Roberto cui affidare il nostro Settore Giovanile con l’obiettivo di custodirne lo storico patrimonio e di proseguirne la valorizzazione. Un sentito grazie a Roberto e i nostri più affettuosi complimenti per il meritatissimo premio che gli è stato assegnato”.

Fonte foto Atalanta.it