Samir: «Deluso da questa sconfitta ma ora dobbiamo alzare la testa»

Samir ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese commentando la sconfitta contro il Benevento: le parole del difensore

Samir ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese dopo la sconfitta contro il Benevento. Queste le parole del difensore.

«Prima o poi poteva accadere. Dobbiamo essere intelligenti e sapere che il nostro percorso è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare, nel calcio questo è normale e non possiamo vincerle tutte. Siamo una squadra di grandi giocatori con grandi qualità e personalità e ora dobbiamo essere bravi a tirare fuori queste caratteristiche. Io sono tranquillo, sappiamo quello che stiamo facendo e sappiamo le qualità che abbiamo, dobbiamo alzare la testa e migliorare. Personalmente sono contento di quello che sto facendo ma oggi non è bastato, sono deluso per questa sconfitta perché poteva essere un’ottima occasione per allungare la serie positiva»