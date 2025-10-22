Sampdoria, lavoro mattutino a Bogliasco in vista del Frosinone: il punto sugli infortunati. Il report dei blucerchiati

Sampdoria News
La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Frosinone, valida per la nona giornata di Serie B e in programma sabato 25 ottobre allo stadio “Ferraris” con fischio d’inizio alle ore 15.
Questa mattina la squadra guidata da Angelo Gregucci si è ritrovata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per una seduta di allenamento, durante la quale lo staff tecnico ha fatto anche il punto sulla situazione degli infortunati, come riportato nel consueto aggiornamento quotidiano.
NOTA CLUB – «La Sampdoria prosegue al “Mugnaini” la preparazione in vista della sfida con il Frosinone, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Angelo Gregucci e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo principale, caratterizzata da attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitella ad alta intensità.
Parzialmente in gruppo Estanislau Pedrola e il neopapà Victor Narro; proseguono invece il proprio iter di recupero anche sul campo Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio».
