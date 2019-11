Sampdoria, l’ammissione di Murru: «Non ci aspettavamo tutte queste difficoltà»

Murru ammette di temere il fantasma retrocessione: «Già vissuta a Cagliari. Ora dobbiamo svoltare»

Nicola Murru ha parlato sulle pagine del Secolo XIX, ammettendo di essere sorpreso di aver incontrato tutte queste difficoltà alla Sampdoria. Le sue parole.

CLASSIFICA – «È normale preoccuparsi, quando ti ritrovi sempre ultimo in classifica per settimane. Nonostante manchino ancora tante giornate, bisogna fare i conti con il calendario. Più si va avanti e più la prossima vittoria dall’essere importante si trasforma in un obbligo. E quando sei obbligato a vincere non puoi essere totalmente sereno».

RETROCESSIONE – «Ne so qualcosa, perché con il Cagliari ho lottato per la retrocessione, e una volta sono anche retrocesso. Una sconfitta personale, oltre che di squadra. Per questo bisogna dare una svolta al nostro campionato il prima possibile».