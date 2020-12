Sampdoria, Bereszynski punta la Roma: le condizioni del terzino

La Sampdoria dovrà fare di necessità virtù contro il Sassuolo: Thorsby di nuovo terzino, ma Bereszynski punta la Roma

L’emergenza terzini è un ritornello ormai noto in casa Sampdoria. Il doppio infortunio a Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari costringerà Claudio Ranieri a utilizzare Morten Thorsby in un ruolo non suo, ma nel quale non ha sfigurato contro il Crotone. È una soluzione di temporanea, naturalmente.

Il tecnico blucerchiato spera di avere buone notizie già dalla partita contro la Roma che vengano dal mercato o dal recupero di uno degli infortunati. In quest’ottica, come riporta La Repubblica, Bereszynski ha messo nel mirino la partita contro i giallorossi, il polacco vuole esserci e spinge per recuperare il prima possibile.