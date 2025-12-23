Sampdoria, accelerata per Brunori: definita la data decisiva, doriani in netto vantaggio! Le ultimissime

Brunori Sampdoria, c’è la data per la chiusura: blucerchiati davanti a tutta la concorrenza. Tutti gli aggiornamenti

La Sampdoria vuole chiudere l’anno con un colpo ad effetto. Secondo Il Secolo XIX, il regalo di fine 2025 per i tifosi blucerchiati potrebbe essere Matteo Brunori. La trattativa con l’attaccante è ormai entrata nella fase decisiva e la prossima settimana potrebbe portare alla firma e alla classica stretta di mano.

La strategia di Mancini: prima la Reggiana, poi l’affondo finale

Il direttore sportivo Andrea Mancini ha definito una tabella di marcia chiara. L’obiettivo immediato è mantenere alta la concentrazione fino alla sfida di sabato 27 dicembre contro la Reggiana, ultimo appuntamento dell’anno al “Ferraris”.

Subito dopo il match, però, i riflettori si sposteranno sul mercato: la fumata bianca per Brunori è attesa per lunedì 29 dicembre. I contatti tra le parti sono continui e il DS del Palermo, Carlo Osti — che conosce bene l’ambiente doriano — è pronto a dare il via libera non appena arriverà la chiamata definitiva da Bogliasco.

Brunori ha scelto: il fascino della Sampdoria fa la differenza

Nonostante le avances di club ambiziosi come Monza, Modena e la sorprendente Cremonese, Brunori sembra aver preso la sua decisione. L’attaccante ha messo la Sampdoria in cima alle sue preferenze, attratto dal prestigio e dalla storia del club genovese, elementi che hanno pesato più della posizione in classifica delle altre pretendenti.

L’intesa con il suo agente, Sandro Stemperini, è già stata raggiunta. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con un prestito secco fino a giugno, formula che consentirebbe al giocatore di unirsi subito alla squadra per la corsa salvezza. A fine stagione, poi, le parti si ritroveranno per valutare un eventuale trasferimento definitivo.

