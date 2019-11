Omar Colley ha parlato in zona mista dopo l’importante pareggio ottenuto a Marassi contro l’Atalanta. Le sue parole

(-Dal nostro inviato a Marassi) Il difensore della Sampdoria Omar Colley è intervenuto in zona mista dopo lo 0-0 ottenuto oggi contro l’Atalanta.

«Era molto importante per noi, ma anche non prendere gol. Poi lavoreremo sul farne. Un punto è prezioso, perché l’Atalanta è una squadra forte, quindi secondo me va bene così».