Sampdoria: come servire Ramirez nel migliore dei modi

La Sampdoria ha provato ad attaccare la Juventus con cambi di campo sul lato di Ramirez. Il sudamericano era infatti largo

La partita contro la Juventus è stata complicata per la Sampdoria. I blucerchiati sono però riusciti a rimanere in partita fino alla fine, complice la stanchezza dei bianconeri. In fase di possesso, i padroni di casa cercavano spesso il cambio di campo per trovare impreparato il rombo della Juve, che concede qualcosa sul lato debole.

Ramirez di conseguenza era molto defilato a destra, con la Sampdoria che cercava di allargare il gioco su di lui. Si vede nella slide sopra. Così sono arrivate le situazioni più pericolose per i padroni di casa.