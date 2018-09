La Sampdoria potrebbe aver trovato in Ekdal il suo nuovo regista. Lo svedese ha infatti ben figurato con il Napoli in questo ruolo

La Sampdoria ha un problema a centrocampo ma potrebbe avere in casa la soluzione per risolverlo. Edgar Barretto ha dimostrato nel pre campionato che non può giocare da regista e la perdita di Lucas Torreira, trasferitosi all’Arsenal, ha lasciato scoperto questo importante ruolo in mediana. L’allenatore Marco Giampaolo ha quindi pensato di spostare Albin Ekdal al centro del gioco nella sfida vittoriosa contro il Napoli ed in effetti è stato ripagato. L’ex Amburgo come regista è una scelta che accontenta tutti, non solo l’allenatore ma anche altri giocatori in rosa.

