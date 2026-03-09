Connect with us
Sampdoria News

Sampdoria, esonerati Gregucci e Foti: novità su Pozzi! Ecco chi sarà il nuovo allenatore blucerchiato, i nomi in lista

59 minuti ago

Sampdoria, sono stati esonerati Gregucci e Foti: novità Pozzi! I nomi in lista per ricoprire il ruolo di nuovo allenatore

Il momento buio della formazione ligure culmina con un inevitabile e netto ribaltone. La dirigenza della Sampdoria ha infatti deciso di sollevare ufficialmente dai rispettivi incarichi Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Fatale, per l’ormai ex duo tecnico, l’assenza di risultati utili a invertire la rotta in un campionato fin qui decisamente al di sotto delle aspettative e delle ambizioni societarie. Lo riferisce Sky.

Panchina Sampdoria LIVE, gli aggiornamenti minuto per minuto: esonero in arrivo

La conferma nello staff: resta Nicola Pozzi

Nonostante la rivoluzione che ha investito la panchina, la società ha optato per una soluzione di continuità parziale all’interno dello spogliatoio. L’unico a mantenere il proprio posto è infatti Nicola Pozzi. La sua permanenza in blucerchiato garantirà un punto di riferimento solido e interno per i giocatori, in attesa dell’insediamento del nuovo staff.

Il toto-allenatore: da Iachini al sondaggio per D’Angelo

Con la panchina vacante, il mercato degli allenatori si è immediatamente infiammato. I primi nomi accostati al club genovese sono profili di grande temperamento. In pole position per la successione c’è Beppe Iachini. Insieme a lui, circola l’affascinante e suggestiva ipotesi legata a Gianluca Pagliuca. Nelle ultime ore, inoltre, la dirigenza ha effettuato un sondaggio esplorativo per valutare la disponibilità di Luca D’Angelo, molto apprezzato per la sua capacità di compattare i gruppi nei momenti di difficoltà.

I sogni romantici per la piazza

Oltre alle piste più concrete ed economicamente percorribili, la piazza doriana culla alcune straordinarie suggestioni che riaccenderebbero l’entusiasmo della gradinata. I sogni nel cassetto della proprietà portano a due nomi dal forte sapore nostalgico. Il primo è Marco Giampaolo, che a Genova ha già lasciato ottimi ricordi. Il vero, grande e inarrivabile sogno, tuttavia, risponde al nome di Roberto Mancini. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.

