La Sampdoria dovrà fare a meno di Adrien Silva in occasione del match contro il Napoli, in programma domenica 11 aprile e valevole per la 30a giornata di Serie A.

Il centrocampista portoghese è stato espulso al 58′ della sfida di San Siro con il Milan a seguito di un fallo sul rossonero Samu Castillejo.

