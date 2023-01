Sampdoria, Ferrero: «Nella società non decido nulla e parlo con nessuno»

Sampdoria, le parole di Massimo Ferrero sulla situazione societaria: «Io sto solo cercando di risolvere dei problemi»

Massimo Ferrero è tornato a parlare dopo le polemiche scaturite nel finale di match contro l’Empoli. L’ex presidente della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, si è soffermato anche sul futuro del club blucerchiato.

SAMPDORIA SCONFITTA – «Ieri il signor Lanna, mi riferiscono abbia detto che gli arbitri ce l’hanno con la Sampdoria. Non ci credo perché è una persona perbene, una persona di calcio e che ama la Sampdoria. Ieri la Sampdoria doveva vincere 7-0, è stata la solita partita episodica».

SOCIETA’ – «Nella Sampdoria non parlo con nessuno e non decido nulla, c’è Lanna che decide. Io sto solo cercando di risolvere dei problemi. Del signor Bettonte so che è un uomo di spessore, ma da ciò che ho capito vuole prendere la Sampdoria gratis con un concordato e non si può fare. Adesso pare che abbia rifatto un’altra offerta e sto cercando tramite Banca Sistema di risolvere i problemi perchè la Sampdoria non ha tutti questi problemi che dicono».

