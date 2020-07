Sampdoria, già a lavoro in vista del Milan: Ekdal e Bonazzoli a parte

Sampdoria, la squadra di Ranieri si è riunita questa mattina al Mugnaini per preparare il prossimo incontro con il Milan

LAVORO A PARTE- Come riporta Sampdoria News, lavoro di fisioterapia e terapie per Bartosz Bereszynski, Felice D’Amico e Julian Chabot. Federico Bonazzoli ha svolto una seduta mista tra terapie e lavoro individuale. Albin Ekdal invece è stato coinvolto in un programma di recupero agonistico.