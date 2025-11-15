Sampdoria in allarme: Barak non si allena con il gruppo e svolge seduta differenziata, rivelata la diagnosi! Le ultimissime

Sampdoria, nuovi problemi in vista: svelata la natura dell’infortunio che ha fermato Antonin Barak, i dettagli

Lo staff tecnico della Sampdoria deve fare i conti con ulteriori difficoltà sul fronte infortuni. Dopo gli stop di alcuni giocatori importanti, ora l’attenzione si concentra su Antonin Barak, la cui condizione fisica desta preoccupazione e mette in dubbio la sua disponibilità per i prossimi impegni di campionato.

Durante l’allenamento di ieri al centro sportivo di Bogliasco, il centrocampista ceco non ha preso parte alla seduta completa con il gruppo, limitandosi a un lavoro personalizzato. Una scelta dettata dalla necessità di gestire un fastidio fisico, come confermato dalle fonti locali.

Secondo l’edizione genovese di Repubblica, Barak accusa i sintomi di una fascite plantare: un’infiammazione dolorosa della pianta del piede che, pur non essendo grave come uno stiramento, può risultare particolarmente insidiosa per un calciatore, limitandone corsa e appoggio. I tempi di recupero sono variabili e richiedono un’attenta gestione del carico di lavoro.

Un nodo cruciale per il centrocampo blucerchiato

La possibile fascite plantare di Barak rappresenta un campanello d’allarme per lo staff medico doriano. Se non risolta con terapie mirate e riposo, la patologia rischia di condizionare le prestazioni del giocatore e costringerlo a saltare alcune gare. La sua presenza è fondamentale: Barak garantisce qualità tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi con efficacia in zona offensiva.

