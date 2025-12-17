Sampdoria, buone notizie per Gregucci! L’attaccante torna a disposizione, le ultimissime notizie

Sampdoria News
Sampdoria, arrivano ottime notizie per il tecnico Angelo Gregucci! L’attaccante torna a disposizione, le ultimissime
La marcia d’avvicinamento della Sampdoria alla diciassettesima giornata di Serie B entra nel vivo. Sabato, alle ore 15:00, i blucerchiati saranno di scena allo stadio Euganeo per affrontare il Padova, in una trasferta che si annuncia complicata e che richiederà la massima disponibilità della rosa per scardinare la difesa biancoscudata e consolidare la posizione in classifica.
Allenamenti a Bogliasco: intensità e concentrazione
Nel centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco, la squadra lavora a ritmo serrato sotto la guida di Angelo Gregucci. Il tecnico ha impostato una sessione pomeridiana focalizzata sulla rapidità e sulle conclusioni a rete, con l’obiettivo di presentarsi in Veneto con un gruppo motivato e soprattutto in piena condizione fisica, pronto a reggere i novanta minuti con la giusta intensità agonistica.
Il ritorno di Marvin Cuni: nuova linfa per l’attacco
La notizia più attesa arriva dal reparto offensivo: Marvin Cuni è tornato a disposizione, aggregandosi regolarmente al resto del gruppo. L’attaccante albanese ha finalmente smaltito la lesione muscolare al polpaccio che lo aveva costretto a un lungo stop e a un percorso di riabilitazione impegnativo.
Il suo rientro rappresenta una risorsa preziosa per Gregucci, che ritrova un profilo capace di garantire peso e fisicità in un match che si preannuncia molto combattuto, soprattutto nella zona centrale del campo. La Sampdoria potrà così contare su un’arma in più per affrontare una sfida delicata e provare a tornare da Padova con punti fondamentali.
