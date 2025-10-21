Pedrola Sampdoria, Gregucci spera in un recupero dello spagnolo per il suo esordio. Come sta il giocatore e quando ritornerà a disposizione

Pedrola Sampdoria, segnali incoraggianti in vista del Frosinone: Gregucci prepara la reazione. Il nuovo tecnico spera nel recupero dello spagnolo

Archiviata la deludente sconfitta contro la Virtus Entella, la Sampdoria è tornata immediatamente al lavoro al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. L’obiettivo è rialzarsi in fretta e farsi trovare pronta per la prossima sfida di campionato, quella contro il Frosinone, in programma sabato allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova per la 9ª giornata di Serie BKT 2025/26.

Il nuovo allenatore Angelo Gregucci, subentrato per dare una scossa all’ambiente blucerchiato, ha guidato un allenamento intenso insieme al suo staff, composto da Salvatore Foti (viceallenatore) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). La parola d’ordine è “reazione”: dopo il ko di Chiavari, la squadra deve ritrovare compattezza, fiducia e quella mentalità vincente che da troppo tempo sembra smarrita.

Tra le novità più attese, arrivano notizie finalmente positive sul fronte Pedrola Sampdoria. L’attaccante spagnolo classe 2003, fermo da diverse settimane a causa di un infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Un passo avanti importante verso il completo recupero di un giocatore che, quando in forma, può fare la differenza.

Estanis Pedrola, arrivato in blucerchiato dal Barcellona, è considerato uno dei talenti più promettenti della rosa: rapido, tecnico e capace di creare superiorità numerica, rappresenta un’arma preziosa per il nuovo corso di Gregucci. Il suo rientro, anche graduale, potrebbe restituire imprevedibilità e fantasia alla manovra offensiva della Sampdoria, che finora ha faticato a trovare continuità sotto porta. Lo staff medico monitorerà attentamente la sua condizione, con l’obiettivo di renderlo disponibile già per le prossime giornate.

Nel frattempo, il gruppo continua a lavorare con determinazione. Gli allenamenti proseguiranno al mattino, con esercitazioni tattiche e partitelle mirate a migliorare l’intesa tra i reparti. In casa Doria, l’atmosfera è di concentrazione e voglia di riscatto: sabato contro il Frosinone servirà una prestazione di carattere per riconquistare il pubblico del “Ferraris” e inaugurare nel migliore dei modi la gestione Gregucci.

Il ritorno di Pedrola può rappresentare la scintilla giusta per riaccendere entusiasmo e creatività. Per i tifosi blucerchiati, vederlo di nuovo in campo sarebbe il segnale più bello di una squadra pronta a ripartire. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano