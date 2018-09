Sampdoria-Inter, i convocati di Spalletti: torna Lautaro Martinez

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria di Giampaolo, torna Lautaro

Dare continuità allo straordinario risultato di martedì anche in campionato. Questo il diktat di Luciano Spalletti che, in vista della trasfera di Genova contro la Sampdoria ha convocato ventidue giocatori. Spicca il ritorno di Lautaro Martinez dopo l’ematoma al polpaccio, l’argentino difficilmente sarà della gara ma la sua presenza in panchina è sicuramente un’arma in più a disposizione del tecnico di Certaldo. Ecco la lista completa:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 44 Perisic, 87 Candreva.