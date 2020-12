Sampdoria, Jankto tranquillizza i tifosi: le sue condizioni – FOTO

Jankto continua ad allenarsi anche durante le vacanze di Natale: paura passata per il sospetto infortunio in Sampdoria Sassuolo

Jakub Jankto scaccia i fantasmi di un possibile infortunio. Vederlo accasciato, dietro la porta, nel finale del match contro il Sassuolo aveva fatto preoccupare Claudio Ranieri e i tifosi della Sampdoria.

Il centrocampista, dalle immagini postate sulle proprie Stories di Instagram, non solo ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni, ma ha mandato un chiaro messaggio di volersi far trovare pronto per il match di campionato contro la Roma.