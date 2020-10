Sampdoria, Keita: «In un derby non ci sono favoriti, dobbiamo dare il 100%»

Keita Balde ha parlato in vista del Derby della Lanterna contro il Genoa. Ecco le parole dell’attaccante della Sampdoria

Keita Balde ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match con il Genoa di domenica sera. Ecco le parole del senegalese.

«Serve la personalità giusta la voglia giusta per poter affrontare il derby e portarlo a casa. È un derby caldo, molto sentito dalla città. Ho sentito che è uno dei migliori derby d’Italia. Penso che nel derby non ci siano favoriti: è una partita unica e si deve dare il 100%. Sono felice di giocarlo. I derby che ho già giocato sono stati di alto livello e quello di domenica non è da meno. Siamo giovani atleti, non abbiamo problemi per il Coronavirus ma c’è gente che sta soffrendo. Dobbiamo proteggerci e seguire le indicazioni che ci vengono date. Solo così potremo fare meglio e dimenticare questo periodo velocemente»