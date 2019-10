Allo Stadio Luigi Ferraris, la decima giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Sampdoria e Lecce si affrontano nel match valido per la decima giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sampdoria Lecce MOVIOLA

2′ Occasione Sampdoria – Bonazzoli riceve da Bertolacci e conclude verso la porta, Gabriel respinge in uscita

8′ Vantaggio Lecce – Lapadula porta in vantaggio la squadra ospite grazie all’assist di Shakhov

13′ Occasione Sampdoria – Murru mette in mezzo il pallone, Quagliarella di schiena prova il numero. Para Gabriel

14′ Occasione Lecce – Contropiede di giallorossi, Petriccione dalla distanza prova a impensierire Audero. Pallone di poco sopra la traversa

20′ Occasione Sampdoria – Bertolacci si mette in proprio e prova la conclusione di potenza. Gabriel esce con i pugni, mettendo il pallone in corner

30′ Occasione Lecce – Colpo di testa di Lucioni, che svetta su Ferrari. Il giallorosso non inquadra la porta

35′ Occasione Lecce – Petriccione prova il tiro di potenza, Audero respinge coi pugni. Sulla ribattuta ci prova Lapadula, ma si alza la bandierina del fuorigioco

36′ Ci prova la Sampdoria – Bonazzoli recupera il pallone a centrocampo, si accentra e conclude con un diagonale. Pallone di poco fuori

40′ Occasione Sampdoria – Calcio di punizione battuto da Vieira, Bonazzoli prova la deviazione in porta. Pallone di poco sopra l’incrocio dei pali

44′ Sampdoria in pressing – Ottima azione corale dei blucerchiati, il pallone arriva a Vieira che a tu per tu con Gabriel non riesce a deviarla in porta

45′ Calcio di rigore per il Lecce – Tocco in area di Ferrari, l’arbitro estrae il rosso per espellere il giocatore. Controllo del Var in corso

45’+1′ Annullato rigore al Lecce – Massa va a visualizzare l’azione. Ferrari tocca il pallone con la spalla

Migliore in campo: Petriccione PAGELLE

Sampdoria Lecce 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 8′ Lapadula.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Barreto (dal 45′ Ramirez), Vieira, Ekdal, Bertolacci; Bonazzoli, Quagliarella. A disposizione: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Rigoni, Jankto, Caprari, Murillo, Gabbiadini, Bereszynski, Léris. Allenatore: Ranieri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Shakov; Falco, Lapadula. A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Mancosu, Dumancic, Dubickas, Calderoni, Rispoli, Babacar, Rimoli, Imbula. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Massa di Imperia.

NOTE: ammonito al 28′ Ekdal (S), al 42′ Petriccione (L).