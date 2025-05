Sampdoria, Manfredi assicura: «Non c’è rischio il fallimento. Investimenti? Ai tifosi prometto questo, la categoria non cambia nulla»

Le parole di Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato dopo il caso Brescia in Serie B

Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX del futuro del club blucerchiato dopo il caso Brescia in Serie B.

RISCHIO FALLIMENTO – «Nessun rischio. Il nostro ingresso anzi ha scongiurato un fallimento che sembrava inevitabile. Abbiamo preso in carico un club in gravissima crisi, con l’obiettivo di garantirne la continuità e proteggerne la storia. Ma soprattutto abbiamo tutelato i dipendenti, le loro famiglie, e tutti i creditori. Cosa che altre soluzioni, allora sul tavolo, non avrebbero assicurato».

INVESTIMENTI – «I soldi ci sono e ci iscriveremo nel rispetto di tutti i parametri richiesti. La Sampdoria ci sarà, e continuerà a esserci. Condivide con me visione e senso di responsabilità verso questo progetto, oltre alla consapevolezza delle difficoltà affrontate e di quelle che ci attendono, ma anche la forza di superarle assieme».