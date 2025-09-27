Sampdoria, Malanca parla dopo l’operazione al ginocchio: «Tornerò più forte di prima»

Sampdoria, Malanca lancia il messaggio ai tifosi: «Sacrifici e lavoro, tornerò più forte». Le sue dichiarazioni

Mentre la Sampdoria si prepara alla delicata trasferta di Bari, in programma questa sera alle 19:30, una notizia incoraggiante arriva dall’infermeria blucerchiata. Il giovane difensore Lorenzo Malanca, classe 2004, ha infatti compiuto il primo passo nel lungo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi nelle scorse settimane.

L’intervento chirurgico a Genova

Come comunicato ufficialmente dalla società, Malanca è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica Villa Serena di Genova. L’operazione si è resa necessaria per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che spesso comporta tempi di recupero lunghi e complessi. A eseguire l’intervento è stato il professor Claudio Mazzola, stimato ortopedico e consulente medico della Sampdoria, che ha confermato la piena riuscita dell’operazione. Un primo passo fondamentale, che segna l’inizio di un percorso di riabilitazione impegnativo ma ricco di speranza.

Il messaggio social del difensore

Poche ore dopo l’operazione, Malanca ha voluto rassicurare i tifosi attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Con parole semplici ma cariche di determinazione, il difensore ha scritto: «DOLORE. LAVORO. SACRIFICI… Tornerò più forte di prima per coronare il sogno di quel bambino». Un messaggio che testimonia la forza di volontà del ragazzo e che ha subito raccolto l’affetto della tifoseria doriana.

I prossimi mesi: riabilitazione e lavoro duro

Per il giovane calciatore, cresciuto nel settore giovanile e già considerato una promessa per il futuro della Sampdoria, si prospettano ora diversi mesi di fisioterapia e allenamenti personalizzati. Lo staff medico blucerchiato seguirà passo dopo passo il suo recupero, con l’obiettivo di riportarlo in campo nella prossima stagione.

Una luce in un momento delicato

In una giornata carica di tensione per la squadra allenata da Donati ex Milan e oggi tecnico dei doriani, la notizia della riuscita dell’intervento di Malanca rappresenta un raggio di sole. Un segnale positivo che unisce squadra e tifosi, con la speranza di rivedere presto il giovane difensore protagonista sul terreno di gioco.