Sampdoria, nuova idea per il centrocampo: spunta Escalante

Escalante è in uscita dalla Lazio. Per il centrocampista spunta l’ipotesi di un trasferimento alla Sampdoria

Una buona stagione tra le fila dell’Alaves non è bastata per riscattare Escalante. Il giocatore è tornato alla Lazio, in attesa di capire il suo futuro. Per lui, come riferisce il Corriere dello Sport, c’è l’ipotesi Sampdoria.

Il giocatore vuole rilanciarsi, l’esperienza biancoceleste è stata tutt’altro che esaltante, ma nonostante l’amarezza è pronto a mettersi in gioco in un’altra piazza.