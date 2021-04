Sampdoria, Osti in bilico: Ferrero cerca il sostituto

Il futuro di Carlo Osti potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Ferrero si starebbe già guardando intorno per il sostituto

Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria è ancora avvolto da un alone di mistero. Il contratto del direttore sportivo è in scadenza e, a quanto riporta Il Secolo XIX, Massimo Ferrero si starebbe guardando intorno. Il presidente della Sampdoria non sembra così sicuro di voler confermare Osti e ha messo sulla lista dei possibili sostituti diversi nomi.

Il primo è Davide Vagnati, il cui contratto con il Torino scadrà nel 2023 ma che non sta vivendo un gran momento in granata. Poi Pasquale Foggia del Benevento e Daniele Faggiano, libero dopo la breve esperienza al Genoa. Nuovi nomi: Tony D’Amico del Verona e Cristiano Giuntoli del Napoli.