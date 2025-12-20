Sampdoria, pronta un’atmosfera infuocata contro il Padova: stadio verso il tutto esaurito per la sfida odierna

Sampdoria News
Sampdoria, febbre da stadio nella sfida contro il Padova all’Euganeo: pubblico delle grandi occasioni e sold out a un passo
È finalmente arrivato il giorno di Padova–Sampdoria, la sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Euganeo, con fischio d’inizio alle 15, valida per il 17° turno della Serie BKT 2025/26. Un appuntamento di grande richiamo, non solo per il peso della partita, ma anche per l’atmosfera che si preannuncia sugli spalti, pronta a trasformare l’Euganeo in un palcoscenico di primissimo livello.
Padova–Sampdoria, Euganeo verso il tutto esaurito
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stadio si avvia verso il sold out. Un segnale evidente dell’attesa che circonda il match, soprattutto per il Padova, che considera questa gara un crocevia fondamentale della propria stagione. L’affluenza prevista conferma il forte coinvolgimento del pubblico locale, ma colpisce anche la risposta dei tifosi blucerchiati: circa mille sostenitori della Sampdoria sono attesi nel settore ospiti, pronti a far sentire la propria voce in una trasferta tutt’altro che semplice. Un numero importante, che testimonia ancora una volta la fedeltà del popolo doriano, nonostante il periodo complicato.
Un’atmosfera che può fare la differenza
Il clima che si prospetta all’Euganeo potrebbe influire in modo significativo sull’andamento della gara. Per il Padova, giocare davanti a uno stadio gremito rappresenta un vantaggio emotivo non indifferente, una spinta in più per affrontare una sfida molto sentita. Dall’altra parte, la presenza compatta dei tifosi blucerchiati garantirà un sostegno continuo alla Samp, chiamata a una prova di maturità lontano da Marassi.
Samp, tifo incessante anche in trasferta
La Sampdoria potrà dunque contare su un seguito caloroso anche in Veneto. Un segnale forte di unità tra squadra e tifoseria, in una partita che vale ben più dei tre punti e che potrebbe indirizzare in modo significativo il cammino dei blucerchiati in questa stagione di Serie B.
