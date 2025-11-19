 Sampdoria, Pagliuca: «Eravamo un gruppo fantastico. Su Vialli voglio ricordare una cosa...»
Sampdoria, Pagliuca: «Eravamo un gruppo fantastico. Su Vialli voglio ricordare una cosa…»

Sampdoria, Pagliuca in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ripercorre la sua avventura con la maglia dei doriani. Le sue parole

In una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Gianluca Pagliuca ha ripercorso la sua avventura con la maglia della Sampdoria.

ANNATA SCUDETTO – «Si parla solo della stagione dello scudetto e della finale di Coppa dei campioni, ma abbiamo fatto tanti campionati di vertice. Eravamo un gruppo stellare».

FIDATI BOSKOV – «Mettiamoci anche Vierchowod: erano i suoi fidati consiglieri. Ma sia chiaro, mica comandavano loro. Si confrontavano, però le decisioni le prendeva sempre Boskov».

VIALLI – «Era un uomo incredibile, uno che ti diceva le cose in faccia. Anche per questo non abbiamo mai litigato. Ho conosciuto una persona vera, sapeva essere leader in campo e capo gruppo in serata». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24.COM

