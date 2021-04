Sampdoria, Quagliarella rinnova: accordo trovato, a breve la firma sul contratto

Sampdoria, trovato l’accordo tra Quagliarella e Ferrero per il rinnovo di contratto: l’annuncio previsto per la prossima settimana

Fabio Quagliarella rinnoverà con la Sampdoria. Ad annunciarlo è l’edizione odierna de La Repubblica. L’attaccante blucerchiato ha trovato l’accordo con Massimo Ferrero, restano solo da limare alcuni dettagli.

Il matrimonio durerà ancora per una stagione da calciatore (come sempre il rinnovo sarà annuale), ma nel contratto potrebbe già esserci qualche accenno a un suo futuro alla Sampdoria in un’altra veste. Non da dirigente, come inizialmente ipotizzato, ma da allenatore delle giovanili. Atteso l’annuncio ufficiale ad inizio della prossima settimana.