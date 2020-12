Sampdoria, Ranieri crede in Ramirez: «Spero ci possa dare una mano»

Sampdoria Napoli, è emergenza in attacco: Gabbiadini convocato, ma non al top. Ranieri pensa a Ramirez accanto a Quagliarella

La Sampdoria si presenta alla sfida contro il Napoli di Rino Gattuso con diversi problemi in attacco. Manolo Gabbiadini è stato convocato, ma non è al top della forma – anzi, ha nuovamente dolore in zona pelvica e dovrà valutare se l’opzione intervento possa essere la soluzione definitiva -, Keita Balde continua il suo iter di recupero in vista, si spera, della partita contro il Crotone.

Assieme a Fabio Quagliarella, titolare indiscusso contro il Napoli, Claudio Ranieri ha ancora qualche dubbio. A margine dell’intervista pre partita, come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico della Sampdoria ha lanciato Gaston Ramirez: «Spero che possa darci una grande mano, ma questo Napoli ha davvero eccellenti geometrie».