Sampdoria, Ranieri pensa alla difesa: chi schierare contro il Cagliari?

Dopo il pareggio nel derby, Claudio Ranieri pensa a come sistemare in difesa la sua Sampdoria contro il Cagliari

Claudio Ranieri, contro il Genoa, ha schierato a specchio la sua Sampdoria. Difesa a tre con con Lorenzo Tonelli, Omar Colley e Bartosz Bereszynski. Nel corso della sfida i blucerchiati sono passati a quattro con l’arretramento di Tommaso Augello e la Sampdoria ha ritrovato stabilità. Il tecnico ora riflette su chi siano i migliori interpreti da schierare contro il Cagliari.

Il tecnico ha lasciato in panchina Alex Ferrari e Maya Yoshida, che sono quindi in pole position per un posto nell’undici titolare che affronterà il campo. Le alternative non mancano a Ranieri che in difesa può contare su quattro centrali.