Sampdoria, Ranieri può dire addio: c’è un club spagnolo sulle sue tracce

Claudio Ranieri potrebbe lasciare la panchina della Sampdoria al termine della stagione. L’allenatore piace a un club spagnolo

Claudio Ranieri non continuerà ad allenare la Sampdoria nella prossima stagione. Secondo quanto riporta TodoFichajes.com, Ranieri non pensa di aspettare i tempi imposti da Massimo Ferrero al rinnovo e ha avviato le trattative, pronto a ricevere offerte.

Il Valencia ha contattato l’allenatore della Sampdoria per testare la sua predisposizione ad approdare in Spagna il prossimo anno. La dirigenza del club ha perso fiducia in Javi Gracia e risolverà il suo contratto quest’estate.