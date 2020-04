Sampdoria, Ranieri: «Ripresa Serie A? Sarà un campionato falsato»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, parla della possibile ripresa del campionato: ecco le parole dell’allenatore

Claudio Ranieri, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, parla delle condizioni dei suoi giocatori positivi al Coronavirus e della possibile ripresa della Serie A.

POSITIVI CORONAVIRUS – «Chi più chi meno, si sono ripresi tutti. Non è stato un bel sentire i miei ragazzi. Sentirli uno dopo l’altro colpiti dal male è stato molto brutto, ringraziando Dio, man mano che passavano i giorni, li sentivo più in forze e sempre con un alto spirito. E questo è stato importante».

RIPRESA SERIE A – «Io credo che possa stravolgere i risultati tecnici perchè dopo un mese e più di inattività c’è chi partirà meglio o chi partirà peggio. Così si riparte tutti, per cui per me sarà sempre un campionato falsato perchè non c’è stata la regolarità completa. Poi è giusto che si giochi il campionato per vincerlo, o la salvezza, sul campo. Su questo non ci piove».