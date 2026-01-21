Sampdoria, il ricordo di Garrone che fa venire i brividi: l’ascesa di un gigante, la sua caduta e la cruda realtà odierna

Sampdoria, il ricordo di Garrone che ancora scuote l’anima dei tifosi: l’ascesa di un gigante, il suo lento declino e la dolorosa realtà

Molti tifosi ricordano con nostalgia gli anni in cui il calcio italiano dominava l’Europa e la Sampdoria viveva una delle sue stagioni più luminose. L’arrivo di Duccio Garrone nel 2002, dopo aver salvato il club dal fallimento, segnò l’inizio di un’epoca di rinascita. Con investimenti mirati e una rosa costruita per competere subito, la Samp tornò a incutere rispetto in Serie B e conquistò immediatamente la promozione. In Serie A, i blucerchiati si affermarono rapidamente nelle zone alte della classifica, trascinati da giocatori come Flachi, Bazzani, Volpi e Antonioli. Il punto più alto arrivò nel 2010 con la qualificazione ai preliminari di Champions League, coronata dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma e dal quarto posto ottenuto a Palermo. La successiva eliminazione contro il Werder Brema, con il gol di Rosenberg al 93’, rimane una ferita ancora aperta nella memoria dei tifosi.

Dopo la scomparsa di Duccio, però, la Sampdoria ha progressivamente smarrito identità e stabilità. Le gestioni successive, prima con Ferrero e poi con l’attuale proprietà, hanno accumulato errori che hanno indebolito il club dentro e fuori dal campo. La squadra ha perso sicurezza, ha dimenticato il peso della propria storia e si è ritrovata a vivere la prima retrocessione in Serie C sul campo, evitata solo grazie al caso Cellino. Una cicatrice profonda per una tifoseria che ha assistito a scelte discutibili, dall’addio prematuro a Quagliarella alla gestione confusa delle panchine, fino alle settimane di tensione seguite allo 0-0 di Castellammare di Stabia.

Nonostante tutto, esiste ancora una possibilità di riscatto. Manfredi ha l’occasione di riconquistare la fiducia perduta riportando ciò che alla Sampdoria manca da troppo tempo: la vittoria. Servono risultati concreti, soprattutto in Serie B, per ricucire un rapporto logorato e restituire dignità a un club che ha fatto sognare generazioni di tifosi. L’auspicio è che la Samp possa tornare presto ai fasti di vent’anni fa, perché è ciò che avrebbe voluto Duccio e ciò che ogni sampdoriano continua a desiderare.

