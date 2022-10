Sampdoria Roma, i precedenti al Luigi Ferraris – VIDEO

Sampdoria Roma, i precedenti al Luigi Ferraris di Genova: ecco un recap sulle sfide tra blucerchiati e giallorossi – VIDEO

– Dejan Stankovic si presenta al suo nuovo pubblico dopo il pareggio di Bologna. É

un esordio casalingo molto atteso

– Insieme alla Cremonese, la Samp è ultima in classifica, già a -4 dalla zona salvezza

– La Roma è reduce dal successo per 2-1 in casa con il Lecce

– I giallorossi hanno il miglior difensore goleador: l’inglese Smalling ha già segnato 3

reti

– Totale gare: 64. Vittorie Sampdoria 30; Pareggi 23; Vittorie Roma 11

– Ultima vittoria Sampdoria: 2020-21 2-0 45 Adrien Silva, 65 Jankto (l’allotra

romanista Dzeko fallì il rigore che poteva riaprire la partita)

– Ultimo pareggio: 2019-20 0-0 (in panchina per la Sampdoria c’era Ranieri, che

festeggiò il suo 68° compleanno fermando la “sua” Roma)

– Ultima vittoria Roma 2021-22 0-1 27 Mkhitaryan (vittoria in un ottimo periodo

giallorosso, con 4 successi nelle ultime 5 stagioni)

– Memorabile: 2014-15 0-0 (la Roma non vince per colpa di un palo colpito da

Gervinho e da una grande parata di Romero su Florenzi)