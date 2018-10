Giampaolo carica la Sampdoria: «Bella prospettiva di classifica»

Sampdoria-Sassuolo, vigilia della sfida valida per la 9^ giornata di Serie A: le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo

Sampdoria a caccia di continuità, blucerchiati attesi domani dalla sfida casalinga con il Sassuolo. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico Marco Giampaolo: «Bisogna essere competitivi sempre, sul piano tecnico e mentale. I risultati che ci fornisce il nostro campionato ci danno indicazione sul grande equilibrio che c’è oggi. Se non si è competitivi sul piano mentali, si rischia di annullare la differenza tra le grandi e le presunte piccole. Dico presunte perché per me non lo sono: ci sono squadre che giocano bene a calcio e basta. Il Sassuolo sul piano del palleggio, delle idee è una delle migliori del nostro campionato. Ha un buon indice di pericolosità, realizzativo».

Continua il tecnico blucerchiato sul Sassuolo: «È una squadra qualitativamente forte. La partita sarà difficile, ma ho molta fiducia nella mia squadra. Soprattutto nella serietà e nello spirito». Infine, sottolinea: «L’ostacolo non è semplice, ma oltre l’ostacolo possiamo avere una bella prospettiva di classifica. Le rivincite personali possono essere determinanti, dall’altro lato ricordiamoci che c’è Ferrari, è un giocatore importante. Quello che conta è la visione, la prospettiva futura che la squadra deve avere».

