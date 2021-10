Sampdoria Spezia, ondata bianconera al Ferraris: i numeri in vista del derby

In vista di Sampdoria-Spezia si prospetta un’ondata di tifosi bianconeri per il derby del Ferraris

Si preannuncia una trasferta molto calda per lo Spezia in casa della Sampdoria, partita in programma venerdì sera alle ore 20:45.

Ultras e Curva Ferrovia arriveranno a Genova in treno e sono stimati circa 850 tifosi presenti nel settore sopiti dello stadio Ferraris. Sponda blucerchiata, i Vecchi Ultras sta organizzandosi per sostenere la Sampdoria entrando allo stadio a dispetto della scelta “Tutti o nessuno” portata avanti dai gruppi della Gradinata Sud.

