Allo Stadio Ferraris, la 13ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Sampdoria e Udinese si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sampdoria Udinese MOVIOLA

3′ Gol annullato all’Udinese – Nestorovski svetta di testa sul cross dalla destra di De Maio e batte Audero. Interviene il VAR che pesca l’attaccante in posizione di fuorigioco al momento della ricezione del pallone

11′ Palo Sampdoria – Jankto serve un cross perfetto per la testa di Ramirez. L’uruguaiano prende la mira, ma il pallone impatta contro il palo

14′ Ci prova la Sampdoria – Quagliarella prova la conclusione dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa

20′ Sampdoria vicina al gol – Sugli sviluppi del corner Ferrari colpisce il pallone di testa, Gabbiadini devia la sfera alta sopra la traversa

29′ Vantaggio Udinese – Nestorovski si mette in proprio e, dopo aver dribblato diversi giocatori blucerchiati, fa partire il tiro. Audero non vede partire il pallone e non riesce a deviarlo

44′ Ci prova la Sampdoria – Gabbiadini prova la conclusione personale. La difesa bianconera la devia e Musso fa suo il pallone

45’+4′ pareggio Sampdoria – Gabbiadini su calcio di punizione infila il pallone dove Musso non può arrivare

Migliore in campo: Nestorovski PAGELLE

Sampdoria Udinese 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 29′ Nestorovski, 45’+4′ Gabbiadini

SAMPDORIA(4-3-1-2): Audero; Depaoli (dal 37′ Thorsby), Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci (dal 43′ Linetty), Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

UDINESE(3-5-2) – Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

NOTE: ammonito al 38′ Jajalo (U) e al 40′ Nestorovski (U); recupero 5′ p.t.