Sampdoria, Winks: «Lotteremo per la salvezza»

Le parole di Harry Winks, centrocampista inglese della Sampdoria, sul suo esordio in blucerchiato. I dettagli

Harry Winks ha parlato a Il Secolo XIX. Il centrocampista ex Tottenham si è espresso sulla sfida tra Sampdoria ed Empoli.

PAROLE – «Sono ancora scioccato per la decisione dell’arbitro, ma i tifosi, come sempre sono stati incredibili. E noi continueremo a lottare per il resto della stagione. A Empoli era la prima volta che giocavo davanti ai nostri tifosi. Sono incredibili. Sostengono la squadra per tutta la partita, indipendentemente dal risultato. Sono stati straordinari. Da quando sono arrivato ho notato la passione dei tifosi, di persona e anche in televisione. Ma sentire il loro sostegno in campo è stato davvero speciale».