Sánchez lascia l’Udinese e torna in Liga: ufficiale il passaggio al Siviglia. Il comunicato

Alexis Sánchez lascia la Serie A e l’Udinese e torna in Liga: ufficiale il passaggio al Siviglia. Il comunicato del club

Alexis Sánchez, attaccante cileno classe 1988 soprannominato El Niño Maravilla per il suo talento e la capacità di decidere le partite, saluta nuovamente la Serie A. Dopo un’annata complessa con l’Udinese, segnata da infortuni e da un rapporto mai decollato con l’allenatore tedesco Kosta Runjaic – tecnico noto per il suo approccio tattico rigoroso – il fuoriclasse sudamericano riparte dalla Spagna, firmando con il Siviglia FC.

Il club andaluso, sei volte vincitore dell’Europa League, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Sánchez a mercato chiuso, confermando un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. L’operazione si è conclusa a parametro zero, dopo la rescissione consensuale con l’Udinese.

Un ritorno in un campionato conosciuto

Per Alexis Sánchez si tratta di un ritorno in LaLiga, dove aveva già militato con il Barcellona tra il 2011 e il 2014, conquistando una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. In quell’esperienza, il cileno aveva messo in mostra velocità, dribbling e fiuto del gol, qualità che il Siviglia spera di ritrovare per rinforzare il reparto offensivo.

COMUNICATO DEL CLUB – Il Siviglia e l’Udinese Calcio hanno raggiunto un accordo per l’acquisto dell’attaccante cileno Alexis Sánchez per una stagione al club sivigliano. Con una carriera che pochi possono eguagliare e avendo giocato per molti dei più grandi club del mondo del calcio, Alexis arriva al Nervión per portare la sua esperienza e il suo istinto da goleador.

Il suo palmares include, tra gli altri trofei: un campionato spagnolo, una Coppa del Re, due Coppe d’Inghilterra, due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e due Coppe America con il Cile , con cui ha collezionato 168 presenze con la nazionale maggiore