Sancho al Manchester United, visite mediche in corso: arriva per 85 milioni

Il Manchester United piazza il colpo Jadon Sancho: 85 milioni al Borussia Dortmund. Visite mediche in corso

Il Manchester United piazza il colpo Jadon Sancho. Accordo concluso con il Borussia Dortmund per 85 milioni di euro per assicurarsi il nazionale inglese, protagonista in negativo in finale col rigore sbagliato.

Come riporta Sky Sport Uk, Sancho è pronto per le visite mediche e presto arriveranno firma sul contratto e annuncio ufficiale dopo quello per l’accordo preliminare con il Borussia Dortmund che saluta uno dei suoi gioielli.