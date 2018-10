La scheda su Sandro Kulenovic, il giovane attaccante croato classe 1999 attualmente in forza alla Juvenus

Sandro Kulenovic è un giovane attaccante croato, classe 1999, che ha cominciato a farsi notare segnando con continuità con la maglia della Juventus nella “Viareggio Cup” del 2018. Kulenovic cresce e si forma calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, una società che ha dimostrato negli anni di avere un certo fiuto nello scoprire giovani talenti. Il primo passo fondamentale per la sua carriera è il passaggio al Legia Varsavia nel 2016. Nel campionato polacco accumula una discreta esperienza, che gli vale la chiamata della primavera della Juventus, l’anno successivo. L’opportunità per mettersi in mostra arriva con la “Viareggio Cup“ tenutasi a marzo del 2018, in quell’edizione del torneo infatti comincia a trovare la rete con continuità e comincia a fare intravedere tutte le sue qualità. Al termine della stagione e del prestito nel giugno 2018 rientra al Legia Varsavia. Kulenovic sembra avere tutte le carte in regola per fare bene anche nel calcio dei grandi, dovrà soltanto continuare con costanza e serietà, ed evitare le distrazioni.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome: Sandro Kulenovic

Data di nascita: 4 dicembre 1999

Club: Legia Varsavia

Nazionalità: Croazia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo attuale: Attaccante centrale

Ruolo alternativo: Trequartista

Ruolo potenziale: Attaccante centrale

Piede: Destro

Punti di forza: Kulenovic è un attaccante centrale dotato di un fisico imponente e di grande forza fisica. Il ragazzo è inoltre molto abile nel muoversi tra le line, andando a prendere il pallone sulla trequarti per poi far sviluppare l’azione. Tuttavia la sua principale caratteristica è sicuramente il grande senso del gol, che lo rende quasi letale sotto porta. Infine è molto abile nel tiro da fuori, abilità che aggiunge grande imprevedibilità al suo arsenale offensivo.

Punti deboli: Il ragazzo sembra essere quasi completo. Possiede però alcuni difetti che andrebbero smussati. Sicuramente deve lavorare molto sull’attacco della profondità, soprattutto se vuole continuare a ricoprire il ruolo di punta centrale. Anche l’utilizzo del piede debole andrebbe implementato, in modo da aumentare ancora di più la sua pericolosità offensiva. Per concludere è particolarmente stano vederlo andare a colpire così poco di testa, considerando il fisico che si ritrova. Colmando questa lacuna potrebbe diventare veramente un attaccante completo.

POTENZIALE

Campionato ideale: Il campionato che meglio andrebbe a sposarsi con le caratteristiche tecniche e fisiche di Kulenovic è sicuramente la Premier League. Infatti il fisico imponente gli permetterebbe di resistere molto bene al contatto con i difensori avversari, e unito al senso del gol potrebbe sicuramente segnare con continuità anche in Inghilterra. D’altra parte sarebbe decisamente più in difficoltà in un campionato come la Liga spagnola, dove la velocità la fa da padrona.

Chi ci ricorda: Vista la nazionalità e il ruolo verrebbe quasi spontaneo associare Kulenovic ad un altro croato della Juventus: Mario Mandzukic. In effetti i due presentano qualche caratteristiche comune, come il fisico imponente e la grinta messa in campo. Tuttavia Mandzukic è decisamente più bravo sia nel proporsi in profondità, sia nell’andare a colpire di testa. Un altro campione che invece è più vicino allo stile di gioco del giovane bianconero è Zlatan Ibrahimovic. Entrambi infatti prediligono essere nel vivo dell’azione, svariando spesso sulla trequarti, per poi inventare la giocata. L’augurio a Kulenovic è ovviamente di riuscire ad emulare la carriera del fenomeno svedese.

Dove può arrivare: Il ragazzo ha già messo in mostra qualità estremamente interessanti, e fatto intravedere il giocatore che può diventare. Deve ovviamente continuare a lavorare in questo modo, evitando distrazioni di ogni sorta. Così facendo avrà grandi possibilità di arrivare a giocarsi un ruolo di prestigio anche in una grande squadra.

SEGNI PARTICOLARI

Sandro Kulenovic nasce a Zagabria il 4 dicembre 1999. Si forma calcsticamente nelle giovanili della squadra della sua città, la Dinamo. Le buone prestazione messe insieme convincono il Legia Varsavia ad assicurarsi le sue prestazioni per la stagione 2016-2017. A fine anno la stagione disputata nel campionato polacco sarà un ottimo biglietto da visita per la Juventus, che si decide a portarlo a Torino l’anno successivo. Si aggrega alla primavera bianconera, con cui si mette in mostra nella “Viaregggio Cup” del 2018, in cui comincia a segnare con continuità. Terminato il prestito torna al Legia Varsavia per giocare in prima squadra.

