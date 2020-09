Sané non ha dubbi: «Siamo la squadra da battere» – VIDEO

Leroy Sané ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Bayern Monaco. Le sue parole

Leroy Sané ha parlato in conferenza stampa, presentandosi come un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Le parole del tedesco.

«I ragazzi hanno ancora fame, tanta fame. Nonostante abbiano già vinto tutto nella scorsa stagione. È fantastico iniziare il campionato in questo modo in casa contro lo Schalke. È stato fantastico giocare di nuovo a calcio. Credo sia stata una giornata molto buona, bella partita, tanti gol. Non abbiamo concesso nulla all’avversario».