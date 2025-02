Sanremo 2025: che squadra tifano i cantanti in gara? Guida la Roma, conduzione in viola

Sanremo 2025, domani inizia la kermesse condotta da Carlo Conti: che squadra tifano i cantanti in gara? Ecco la squadra più tifata

Domani inizia il Festival di Sanremo: la kermesse sarà condotta da Carlo Conti e durerà dall’11 al 15 febbraio. Un evento nazionalpopolare che appassiona tutti, pronti a fare il tifo per i propri artisti preferiti: e a proposito di tifo, che squadra di Serie A tifano i cantanti in gara? Guida la Roma con quattro artisti: Elodie, Noemi, Cristicchi e Tony Effe. Alle spalle dei giallorossi Juve, Napoli e Milan: Fausto dei Coma_Cose tifoso rossonero dividerà il palco con Francesca, in un derby milanese, essendo una dei due tifosi interisti nella kermesse, come Achille Lauro e Giorgia noti tifosi della Lazio. Rappresentata anche la Ligura con Bresh che ha il cuore rossoblù, come raccontato nella sua hit Un guasto d’amore e Olly, tifoso invece blucerchiato. Presente anche Willy Peyote, innamorato del vecchio cuore granata. Alla conduzione invece un toscano e viola doc.