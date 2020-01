Maurizio Sarri ha parlato della situazione di Emre Can e Bernardeschi: da tempo si rincorrono le voci sul mercato – VIDEO

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato della situazione di Emre Can e Bernardeschi.

EMRE CAN E BERNARDESCHI – «Mercato? A me non risulta e non interessa. Se la società non mi dice niente io li considero come tutti gli altri della rosa. Non penso ci siano queste situazioni. Se sono a disposizione lo sono, a meno che ci siano condizioni mentali particolari».