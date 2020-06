Sarri: «Ho parlato tanto con Ronaldo, tornerà ad essere fantastico entro una settimana»

Durante l’intervista a Sky Sport, Maurizio Sarri ha rivelato di aver parlato a lungo con Cristiano Ronaldo. Le sue parole

CRISTIANO RONALDO ATTACCANTE – «Abbiamo parlato prima del Milan e del Napoli. Abbiamo riparlato ieri: lui ha fatto 700 gol partendo defilato, quindi la sua preferenza è quella. Questo è nell’assoluta normalità. Con il Milan siamo andati in quella direzione, con il Napoli ho chiamato i tre ragazzi che dovevano giocare davanti e abbiamo deciso insieme la soluzione Dybala centravanti. È un confronto normale prima di partite importanti. Ieri ho parlato di nuovo con lui: non si deve scalfire in fiducia, e spero che al massimo tra una settimana tornerà il giocatore fantastico di sempre».