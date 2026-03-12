Sarri Lazio, riflessioni sul futuro della panchina: valutati nuovi nomi, le ultime novità

Sarri Lazio, riflessioni aperte sul futuro della panchina biancoceleste: ecco i nuovi nomi al vaglio, le ultime

La Lazio vive un momento di profonda incertezza, sospesa in un equilibrio sempre più fragile tra risultati deludenti, un’infermeria affollata e una contestazione continua da parte dei tifosi. In questo clima teso, il futuro di Maurizio Sarri appare ogni giorno più instabile. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rapporto tra il tecnico e la presidenza è ormai ai minimi: la società non condivide più diverse scelte tattiche né la gestione del gruppo, alimentando un distacco che sembra difficile da ricucire.

Un addio complicato dalle cifre

A frenare una separazione immediata è soprattutto la questione economica. Sarri percepisce un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione, cifra che intende mantenere fino alla scadenza del contratto. La Lazio, dal canto suo, non vuole procedere con un esonero che peserebbe in modo significativo sul bilancio. Ne nasce un vero e proprio braccio di ferro, in cui entrambe le parti attendono la mossa dell’altra senza voler cedere terreno.

La Lazio sonda i possibili successori

Nonostante lo stallo, la dirigenza biancoceleste si sta già muovendo. Sempre secondo il quotidiano, a Formello sarebbero partiti i primi contatti esplorativi per individuare il profilo giusto in caso di cambio in panchina. I nomi valutati includono tecnici italiani e stranieri, figure di livello internazionale che potrebbero inaugurare un nuovo ciclo qualora la frattura con Sarri diventasse insanabile.

Un bivio che non può attendere

La stagione della Lazio corre veloce e il tempo per decidere si assottiglia. La società dovrà scegliere se tentare una ricucitura o se imboccare la strada della separazione definitiva. Il rapporto con Sarri è arrivato a un punto critico e il futuro del progetto tecnico dipenderà dalle prossime mosse, in un contesto in cui ogni risultato può cambiare gli equilibri.