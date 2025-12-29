Sarri Lazio, intervento al cuore riuscito al tecnico biancoceleste che tornerà alla guida della squadra nei prossimi giorni. Il comunicato

La Lazio ha comunicato che Maurizio Sarri si è sottoposto a un intervento programmato al cuore. L’operazione, già prevista da tempo, comporterà alcuni giorni di riposo per il tecnico biancoceleste, che potrebbe tornare in panchina non prima di sabato, seguendo un percorso di recupero graduale.

Il club ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le condizioni dell’allenatore e rassicurare tifosi e ambiente.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO – «La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA.

L’intervento si è svolto con esito positivo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra.

La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti».